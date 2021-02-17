В СН заговорили об отставке Степанова из-за срыва вакцинации

В депутатской фракции "Слуга народа" могут поднять вопрос об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова, если процесс вакцинации от COVID-19 не будет начат на текущей неделе и организован надлежащим образом.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук во время брифинга 17 февраля.

По ее словам, народных депутатов, которые хотели бы отправить министра Степанова в отставку становится все больше.

"Поэтому мы пока что наблюдаем и очень надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация все-таки начнется или, по крайней мере, мы получим партию вакцины, и дальше нужно понаблюдать хотя бы несколько недель, как будет организован этот процесс. Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции", - сказала Кравчук.





Стоит напомнить, что сначала Степанов обещал, что вакцинация вУкраине стартует 15 февраля. Но уже вчера 16 февраля очертил новые сроки.