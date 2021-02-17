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Новости
Украина
17 февраля 21, 13:59
Ученому, передававшему военные секреты Россие, дали 12 лет
арест
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Ученый неоднократно ездил в РФ для получения заданий от куратора. Он также организовал агентурную сеть, члены которой планировали диверсии.

Верховный cуд Украины подтвердил присуждение 12 лет лишения свободы жителю Харькова, который организовал агентурную сеть, передававшую информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа Украины российским спецслужбам, сообщает пресс-служба СБУ.

"Летом 2017 года контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в пределах оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был задержан в момент передачи ему секретных сведений от сотрудника Национального научного центра Харьковский физико-технический институт.

Куратор преступной группы находился в российском городе Белгород. Задержанный харьковчанин ранее неоднократно ездил в Россию "для получения заданий", сообщает СБУ.

Дома у фигуранта во время обыска были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, предоставленные представителями спецслужб РФ для передачи разведывательных данных.

У осужденного также обнаружили 14 носителей информации, включая и сведения с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

У одного из членов преступной группы сотрудники СБУ нашли координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий, а также изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети продолжается.

Ранее мы писали, что служащего Нацгвардии судят за госизмену. Военного подозревают в том, что он за деньги передавал российским кураторам информацию о дислокации подразделения, личном и подвижном составе, а также об иностранных инструкторах.  
Korrespondent
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