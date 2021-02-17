Ученому, передававшему военные секреты Россие, дали 12 лет

Верховный cуд Украины подтвердил присуждение 12 лет лишения свободы жителю Харькова, который организовал агентурную сеть, передававшую информацию о технических разработках в рамках оборонного заказа Украины российским спецслужбам, сообщает пресс-служба СБУ.

"Летом 2017 года контрразведчики спецслужбы выявили и пресекли деятельность завербованного представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ жителя Харькова, ученого, который собирал информацию о технических разработках в пределах оборонного заказа для ее передачи спецслужбам страны-агрессора", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был задержан в момент передачи ему секретных сведений от сотрудника Национального научного центра Харьковский физико-технический институт.

Куратор преступной группы находился в российском городе Белгород. Задержанный харьковчанин ранее неоднократно ездил в Россию "для получения заданий", сообщает СБУ.

Дома у фигуранта во время обыска были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, предоставленные представителями спецслужб РФ для передачи разведывательных данных.

У осужденного также обнаружили 14 носителей информации, включая и сведения с грифом ограничения доступа. Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.

У одного из членов преступной группы сотрудники СБУ нашли координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий, а также изъяли два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Досудебное следствие в отношении других участников агентурной сети продолжается.

Ранее мы писали, что служащего Нацгвардии судят за госизмену. Военного подозревают в том, что он за деньги передавал российским кураторам информацию о дислокации подразделения, личном и подвижном составе, а также об иностранных инструкторах.