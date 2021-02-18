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Украина
18 февраля 21, 07:55
На Украину обрушится новая порция холода
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В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, местами столбики термометров опустятся до -20°.

18 февраля температура воздуха в Украине поднимется, но все равно ожидается морозная погода.

Прогноз погоды на ближайшие дни дала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ближайшей ночью в Украине ожидается -7...-14°, на северо-востоке -15...-22°, на юге и западе -3...-9 на Закарпатье около нуля. Днем 18 февраля в северных областях -7...-14°, на остальной территории -2...-7°, на юге -2...+3°, на Закарпатье и в Крыму +1...+5°.

Снег ожидается на Западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.

В пятницу, 19 февраля, на Украину обрушится новая мощная порция холода - столбики термометров будут опускаться, местами до -24...-29°.

В Киеве какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой -10...-12°. На вечер похолодает до -16...-18°. В ночь на пятницу температура воздуха опустится -20°, а на окраинах столицы еще ниже.

Потепление придет на следующей недели. Так, 22 февраля ожидается оттепель. Местами погода будет "плюсовой".

Напомним, по прогнозам синоптиков, весна в этом году будет поздней, настоящее тепло придет лишь в мае.
telegraf.com.ua
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