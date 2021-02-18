В Украине изменили правила призыва в армию

Кабмин внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс служба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.

Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты; - упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу; - усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;