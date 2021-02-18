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Новости
Украина
18 февраля 21, 07:59
В Украине изменили правила призыва в армию
призыв в армию
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Нововведения, как ожидается, помогут улучшить организацию работы призывных комиссий и порядок оповещения призывников о явке.

Кабмин внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс служба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.

Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:

- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий; 
- уточнить порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты; - упростить рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождение) от призыва на срочную военную службу; - усовершенствовать организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов; 
- упорядочить работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что таджикам официально разрешили откупаться деньгами от службы в армии.

Напомним, в прошлом году в Украине решили сократить на полторы тысячи численность осеннего призыва.
Korrespondent
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