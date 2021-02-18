В Украине изменили правила призыва в армию

Кабмин внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс служба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что постановлением №100 от 20 января 2021 внесены изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденного постановлением Кабмина от 21 марта 2002 года, путем изложения его в новой редакции.
Ожидается, что утверждение новой редакции положения позволит:- улучшить организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;
Изменения должны усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведения их в соответствие с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что таджикам официально разрешили откупаться деньгами от службы в армии.
Напомним, в прошлом году в Украине решили сократить на полторы тысячи численность осеннего призыва.