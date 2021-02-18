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Новости
Украина
18 февраля 21, 12:31
Это реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук
Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что настала пора называть вещи своими именами по отношению к войне на Донбассе и действиям российских войск.

Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Хочу сказать одну вещь: мы должны действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами. Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", - сказал Кравчук.
censor.net.ua
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