Выяснились новые детали отравления школьниц в Умани

В Умани Черкасской области две восьмиклассницы попали в больницу после того, как выпили большое количество спазмолитика. Ученицы принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы. Одна ученица выпила 10 таблеток, другая - 12. Сейчас они под наблюдением медиков.

Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления школьниц, сообщается в сюжете программы ТСН.Ранок.

На данный момент правоохранители рассматривает несколько версий того, почему девушки приняли большую дозу препарата "Дротаверин".

По одной из версий девушки хотели привлечь внимание окружающих людей. Якобы, они имели проблемы с близкими. В частности, будто бы со своими ребятами. Так ли это, скажет следствие.





Следует отметить, что девочки не говорят, принимали ли они участие в опасном эксперименте в соцсетях.





Напомним, это уже второй случай отравления таблетками - несколько дней назад в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились "Дротаверином". На перемене они пошли в аптеку, купили и выпили по 40 таблеток. Одна из девочек умерла, вторая - попала в больницу