Дела Майдана: 88 фигурантов скрываются в России

В ближайшее время Госбюро расследований направит в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, который в данный момент скрываются в России. Об этом заявил замначальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, сообщает Укринформ в четверг, 18 февраля.

"В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России", - сказал Яблонский.

Он добавил, что с января 2020 года, когда в ГБР создали подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов по 37 личностях. Если считать в совокупности, то за все время расследования дел Майдана к ответственности привлекли 309 фигурантов.

Напомним, что ранее был определен круг причастных к первым убийствам на Майдане. Установлено точное количество патронов, из которых могли убить активистов, а также конкретное оружие, из которого могли быть осуществлены выстрелы.

Также были названы сроки завершения расследований основных дел Майдана. Среди подозреваемых – 24 работника органов внутренних дел, три прокурора, пять судей и 10 гражданских лиц.