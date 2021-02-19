Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.62
USD
27.83
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 февраля 21, 19:25
Дела Майдана: 88 фигурантов скрываются в России
Майдан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скрывающихся фигурантов будут судить заочно, говорят в ГБР и добавляют, что в ближайшее время направят в суд всех организаторов и исполнителей.

В ближайшее время Госбюро расследований направит в суд дела в отношении организаторов и исполнителей преступлений на Майдане, который в данный момент скрываются в России. Об этом заявил замначальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, сообщает Укринформ в четверг, 18 февраля.

"В суд направляются дела по специальной, заочной процедуре. Мы начали в этих делах активную работу. У нас 88 подозреваемых по делам Майдана, находящихся в розыске. Сейчас мы получаем разрешения суда на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей из-за отсутствия подозреваемых и в дальнейшем разрешение на заочное специальное расследование. Если и дальше работа будет продолжаться в этом направлении, то мы в ближайшее время завершим и направим в суд всех организаторов и исполнителей, которые уклоняются от следствия и суда и находятся в России", - сказал Яблонский.

Он добавил, что с января 2020 года, когда в ГБР создали подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов по 37 личностях. Если считать в совокупности, то за все время расследования дел Майдана к ответственности привлекли 309 фигурантов.

Напомним, что ранее был определен круг причастных к первым убийствам на Майдане. Установлено точное количество патронов, из которых могли убить активистов, а также конкретное оружие, из которого могли быть осуществлены выстрелы.

Также были названы сроки завершения расследований основных дел Майдана. Среди подозреваемых – 24 работника органов внутренних дел, три прокурора, пять судей и 10 гражданских лиц.
Korrespondent
Ещё по теме:
На трассе Киев - Харьков расстреляли автобус. Фото, видео
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
Под Авдеевкой сепаратисты ранили бойца ВСУ
Главные провалы энергорынка Украины нашли немецкие эксперты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Коронавирус в Украине: Ситуация снова критическая
noimageСайт СБУ перестал работать из-за хакерской атаки
noimageВыяснились новые детали отравления школьниц в Умани
noimageЭто реальная война, а не какое-то АТО, - Кравчук
noimageВ Украине изменили правила призыва в армию
Лента новостей