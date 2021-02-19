В Украине растет прирост заболеваемости COVID-19

В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля.
При этом выздоровели уже 1139977 украинцев (накануне - 5 857), а скончались 24972 человек (накануне - 120).
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 544
- Винницкая область - 581
- Волынская область - 180
- Днепропетровская область - 397
- Донецкая область - 132
- Житомирская область - 260
- Закарпатская область - 397
- Запорожская область - 182
- Ивано-Франковская область - 753
- Киевская область - 365
- Кировоградская область - 63
- Луганская область - 43
- Львовская область - 422
- Николаевская область - 182
- Одесская область - 238
- Полтавская область - 133
- Ровенская область - 134
- Сумская область - 104
- Тернопольская область - 217
- Харьковская область - 182
- Херсонская область - 34
- Хмельницкая область - 197
- Черкасская область - 155
- Черновицкая область - 458
- Черниговская область - 178
Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов улетел в Индию договариваться о вакцине. Основная задача поездки - достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.
Также были названы новые сроки поставок Украине вакцин Pfizer. Препарат компании Pfizer привезут в Украину не ранее конца февраля. По регионам его будут развозить из Борисполя.