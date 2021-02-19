Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.60
USD
27.84
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 февраля 21, 09:19
В Украине растет прирост заболеваемости COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За день коронавирусом заразились более 6,5 тысяч украинцев, при этом выздоровели меньше 6 тысяч.

В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля.

При этом выздоровели уже 1139977 украинцев (накануне - 5 857), а скончались 24972 человек (накануне - 120).

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Киев - 544
  • Винницкая область - 581
  • Волынская область - 180
  • Днепропетровская область - 397
  • Донецкая область - 132
  • Житомирская область - 260
  • Закарпатская область - 397
  • Запорожская область - 182
  • Ивано-Франковская область - 753
  • Киевская область - 365
  • Кировоградская область - 63
  • Луганская область - 43
  • Львовская область - 422
  • Николаевская область - 182
  • Одесская область - 238
  • Полтавская область - 133
  • Ровенская область - 134
  • Сумская область - 104
  • Тернопольская область - 217
  • Харьковская область - 182
  • Херсонская область - 34
  • Хмельницкая область - 197
  • Черкасская область - 155
  • Черновицкая область - 458
  • Черниговская область - 178

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов улетел в Индию договариваться о вакцине. Основная задача поездки - достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Также были названы новые сроки поставок Украине вакцин Pfizer. Препарат компании Pfizer привезут в Украину не ранее конца февраля. По регионам его будут развозить из Борисполя.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине новые карантинные зоны: Киев – оранжевый
COVID-19: за сутки в Украине более 5 тысяч зараженных
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
В Украине за сутки зафиксировали более 11 тыс больных COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Степанов вылетел в Индию за вакцинами
noimageКуда нас пустят отдохнуть этим летом?
noimageКоронавирус в Украине: Ситуация снова критическая
noimageСайт СБУ перестал работать из-за хакерской атаки
noimageДела Майдана: 88 фигурантов скрываются в России
Лента новостей