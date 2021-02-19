Куда нас пустят отдохнуть этим летом?

Скоро исполнится год, как большинство стран закрылись на коронавирусный карантин. Туристический сезон-2020 был испорчен во всем мире. "КП" в Украине" разбиралась, какие страны планируют в этом сезоне принимать туристов из Украины и на каких условиях.

Для того чтобы жизнь на планете вернулась в привычное русло, человечество должно выработать коллективный иммунитет от коронавируса. Только тогда мы сможем забыть о необходимости делать ПЦР-тесты или отправляться на карантин. То, что Украина в этом году не сможет толком вакцинировать население, понятно уже сейчас. Поэтому наши туристы не смогут свободно посещать страны ЕС или пока закрытые на карантин курорты.

Большинство стран уже начало вакцинировать население. Чуть ли не каждый день в эфирах телеканалов можно видеть сюжеты о том, какой прогресс достигнут в том или ином регионе.

Правда, цифры статистики не впечатляют, да и прививки в первую очередь получают люди преклонного возраста и медицинские работники. Поэтому сказать точно, когда та или иная страна полностью закончит вакцинацию населения, довольно сложно.

А от этого зависит и возможность принимать туристов. Ведь если население уже будет иммунным к вирусу, то чиновникам будет легче объяснить, почему они упрощают правила въезда для туристов.

Между тем прогнозы мировых аналитиков на этот туристический сезон выглядят пессимистически. Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) провела опрос экспертов, который показал, что только 45% из них ожидают улучшения ситуации с путешествиями в наступившем году. А уж возврат к "доковидному" уровню даже оптимистами предвидится в лучшем случае в 2023 году.

Согласно прогнозу UNWTO, 30% экспертов полагают, что ситуация в туризме в этом году будет только хуже. Оставшиеся 25% ожидают неких "аналогичных показателей".

Поэтому если вы сейчас гадаете, откроют ту и ли иную страну этим летом, то проще подбросить монетку, чем найти где-то точные сведения на этот счет.





Куда можно Если вам не терпится отправиться в путешествие, то есть ряд стран, куда украинских туристов точно пускают. Среди них следующие курорты: Египет (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, а если его нет, можно пройти процедуру по прилете); - Турция (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тест); - Турция (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-тест);

- ОАЭ (нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а также полис страхования, покрывающий лечение от Covid-19, а в аэропорту следует пройти тест снова);

- Таиланд (придется пройти 15-дневную самоизоляцию в одном из местных отелей за свой счет);

- Мальдивы (нужно установить местное приложение на телефон, в которое отсканировать результат проведенного ПЦР-теста, причем сделать это за 24 часа до прилета); - Шри Ланка (по прилете нужно купить местный страховой полис, сделать ПЦР-тест, пройти 14-дневную обсервацию и сделать повторный платный тест);

- Болгария (нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста);

- Танзания (без ограничений);

- Доминиканская Республика (без ограничений); Мексика (без ограничений);

- Черногория (без ограничений);

- Албания (без ограничений); Остальные привычные для нас курорты украинцев пока не принимают. Правда, нужно иметь в виду, что, кроме правил страны, которую вы планируете посетить, есть еще и украинские ограничения. Все страны наш МОЗ делит на две зоны – красную и зеленую. При въезде из красной нужно пройти тестирование или же оставаться 14 дней на самоизоляции. На данный момент в красный список стран входят 74 государства. Этот список периодически обновляется, и последняя его версия была утверждена 12 февраля. А если надо на море – в Шарм Эль Шейхе нам будут рады. ПРЦ-тест можно сдать прямо в аэропорту Египта. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh А если надо на море – в Шарм Эль Шейхе нам будут рады. ПРЦ-тест можно сдать прямо в аэропорту Египта. Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh





Кто собирается открываться С 1 марта для украинских туристов может открыться Кипр. Власти обещают, что снимут ограничения для путешественников из Украины не позднее 1 марта.Правда, какие противоэпидемические меры будут вводить киприоты для украинцев, еще неизвестно. В худшем случае, турист должен будет сдать ПЦР-тест не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест по прилете. Оба теста оплачиваются за счет туриста. Если же эпидемическая ситуация в Украине улучшится, то требование к проведению второго теста могут отменить – будет достаточно анализа из отечественной лаборатории. С апреля Турция может снова отменить необходимость наличия ПЦР-теста для туристов, как это было в прошлом году. Тогда число желающих отдохнуть на пляжах этой страны может существенно увеличиться. В Европе каждая страна имеет свое мнение по поводу того, когда открывать границы для туристов. Например, Греция готовится открыться для иностранных туристов с 1 июня при наличии негативного ПЦР-теста. Для путешественников из стран, которые проводят вакцинацию, например, таких как Великобритания, планируют открыть границу уже в мае. Испания тоже собирается провести этот туристический сезон, но при этом там хотят, чтобы у туристов был так называемый паспорт вакцинации. По сути, это справка, в которой будет отмечено, когда и какой вакциной были проведены прививки. С похожей идеей выступают и власти итальянского острова Сардиния. Местные власти решили летом пускать на остров только тех туристов, которые подтвердят, что прошли полную вакцинацию от коронавируса. Этот вопрос сейчас изучают многие страны ЕС. За вакцинационные паспорта выступают Греция, Италия, Португалия, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Словакия и Венгрия. Но в целом Европа пока не пришла к единому мнению. В ряде стран говорят, что это, наоборот, может остановить поток туристов. Ведь молодежь и люди среднего возраста, которые являются самим активными путешественниками, будут вакцинированы в последнюю очередь. Кроме того, странам Европы придется договариваться о едином стандарте этих самых вакцинационных паспортов. При этом чиновники боятся брать ответственность на себя, ведь даже специалисты ВОЗ на данный момент не считают вакцинацию гарантией предотвращения передачи вируса. Также в Евросоюзе говорят, что наличие или отсутствие документа о вакцинации может быть воспринято, как дискриминация граждан. - Есть определенное количество условий, с которыми должны считаться государства - члены ЕС в рамках этих дебатов. В частности, что касается возможности всего населения в целом иметь доступ к вакцинам, чтобы не создавать ситуацию с дискриминацией между теми, кто имеет такой доступ, и теми, кто его не имеет, - сказал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. В Мексику пускают тоже без ограничений. Еще бы – за такие деньги! Фото: REUTERS/Jorge Delgado В Мексику пускают тоже без ограничений. Еще бы – за такие деньги! Фото: REUTERS/Jorge Delgado



