СНБО вводит санкции против Медведчука и 19 юридических лиц

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля решил ввести санкции в отношении депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчук, его жены, формальной собственницей ряда его активов и телеведущей Оксаны Марченко, а также еще шести граждан Украины и России и 19 юридических лиц

Также Данилов уточнил, что под санкции попали:

- Константин Вацковский (гражданин России);

- Виталий Донченко (гражданин России);

- Наталья Лавренюк (гражданка Украины, гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака);

- Сергей Лысогор (гражданин России);

- Александр Маслюк (гражданин России;

- Михаил Попов (гражданин России).

Компании, которые попали под санкции, являются зарубежными, часть из них в Молдове.

Длительность санкций - три года.





По словам Данилова, санкции против перечисленных лиц вводятся на основании данных Службы безопасности Украины, усмотревшей в их деятельности нарушение статьи 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).







