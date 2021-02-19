СНБО вводит санкции против Медведчука и 19 юридических лиц

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.
Совет национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля решил ввести санкции в отношении депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчук, его жены, формальной собственницей ряда его активов и телеведущей Оксаны Марченко, а также еще шести граждан Украины и России и 19 юридических лиц
Также Данилов уточнил, что под санкции попали:
- Константин Вацковский (гражданин России);
- Виталий Донченко (гражданин России);
- Наталья Лавренюк (гражданка Украины, гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака);
- Сергей Лысогор (гражданин России);
- Александр Маслюк (гражданин России;
- Михаил Попов (гражданин России).
Компании, которые попали под санкции, являются зарубежными, часть из них в Молдове.
Длительность санкций - три года.
По словам Данилова, санкции против перечисленных лиц вводятся на основании данных Службы безопасности Украины, усмотревшей в их деятельности нарушение статьи 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).
Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Козак является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Медведчука лишили возможности летать в РФ, потому что Украина наложила санкции на его самолеты.
Также напомним, что НАБУ и СБУ расследуют схему, как стратегический трубопровод «Самара – Западное направление» оказался под контролем фирмы «ПрикарпатЗападтранс». СМИ связывали эту фирму с гражданином Германии Анатолием Шефером, а его – с окружением Виктора Медведчука. Но в ОПЗЖ заявили, что сопредседатель партии Виктор Медведчук не связан с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление».