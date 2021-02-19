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Новости
Украина
19 февраля 21, 18:17
СНБО вводит санкции против Медведчука и 19 юридических лиц
Виктор Медведчук
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Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля решил ввести санкции в отношении депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчук, его жены, формальной собственницей ряда его активов и телеведущей Оксаны Марченко, а также еще шести граждан Украины и России и 19 юридических лиц

Также Данилов уточнил, что под санкции попали:

- Константин Вацковский (гражданин России);

- Виталий Донченко (гражданин России);

- Наталья Лавренюк (гражданка Украины, гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака);

- Сергей Лысогор (гражданин России);

- Александр Маслюк (гражданин России;

- Михаил Попов (гражданин России).

Компании, которые попали под санкции, являются зарубежными, часть из них в Молдове.

Длительность санкций - три года.

По словам Данилова, санкции против перечисленных лиц вводятся на основании данных Службы безопасности Украины, усмотревшей в их деятельности нарушение статьи 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).


Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Козак является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Медведчука лишили возможности летать в РФ, потому что Украина наложила санкции на его самолеты.

Также напомним, что НАБУ и СБУ расследуют схему, как стратегический трубопровод «Самара – Западное направление» оказался под контролем фирмы «ПрикарпатЗападтранс». СМИ связывали эту фирму с гражданином Германии Анатолием Шефером, а его – с окружением Виктора Медведчука. Но в ОПЗЖ заявили, что сопредседатель партии Виктор Медведчук не связан с нефтепродуктопроводом «Самара ‒ Западное направление».
Delo
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