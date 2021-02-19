СНБО принял секретное решение по войне на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 19 февраля рассмотрел ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил и принял секретное решение по этому вопросу. Об этом рассказал на брифинге после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К большому сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, гибнут украинские военные. Все это требовало срочного реагирования со стороны руководства страны", — отметил он.

Члены СНБО заслушали доклады шлавнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова и главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка о ситуации в зоне ООС.

"Информация была очень тщательно подготовлена соответствующими коллегами. Все члены СНБО приняли участие в обсуждении этого вопроса. Решение по этому вопросу является закрытым, потому оно является тайным. Больше я вам по этому поводу, к огромному сожалению, ничего сказать не могу", — заявил Данилов.

В то же время он сказал, что "есть ситуация возвращения к решению СНБО" от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались пять сценариев, касавшихся оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"И сейчас все эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам и должностным лицам президентом дано указание пересмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции, новые поправки в эти вещи. Наши военные в любой момент готовы к закрытому заседанию СНБО при необходимости по этому поводу", — сказал Данилов.

Напомним, что 2 февраля по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с Планом контроля за деятельностью ВСУ и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в ходе ООС.

Отметим, что в конце января и начале февраля на линии фронта на Донбассе регулярно происходили обстрелы, в результате которых гибли или получали ранения украинские военные.