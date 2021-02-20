МАУ возобновляет часть отмененных рейсов

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) возобновляет часть рейсов, отмененных ранее из-за карантина. Воспользоваться услугами авиакомпании можно будет уже с марта, сообщает пресс-служба МАУ.

Также в МАУ планируют увеличить частоту рейсов по популярным направлениям.

Например, с начал следующего месяца можно будет полететь из столицы Украины в Женеву и Прагу. С конца марта возобновляются рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Будет восстановлено сообщение Одесса-Стамбул.

Запускают дополнительные рейсы по направлениям:

До шести рейсов в неделю планируется совершать по маршруту Киев-Дубай.

С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.

Также в марте МАУ увеличит частоту полетов до семи раз в неделю по таким направлениям:

Киев (KBP) - Париж (CDG) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Милан (MXP) - Киев (KBP)

Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - Киев (KBP)