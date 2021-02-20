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Новости
Украина
19 февраля 21, 21:28
МАУ возобновляет часть отмененных рейсов
МАУ
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Весной МАУ начинает постепенно восстанавливать свою работу. Возобновятся рейсы, которые до этого были отменены из-за карантинных ограничений.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) возобновляет часть рейсов, отмененных ранее из-за карантина. Воспользоваться услугами авиакомпании можно будет уже с марта, сообщает пресс-служба МАУ.

Также в МАУ планируют увеличить частоту рейсов по популярным направлениям.

Например, с начал следующего месяца можно будет полететь из столицы Украины в Женеву и Прагу. С конца марта возобновляются рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Будет восстановлено сообщение Одесса-Стамбул.

Запускают дополнительные рейсы по направлениям:

Киев (KBP) - Дели (DEL) - Киев (KBP) - 25.02, 05.03, 13.03, 18.03; Киев (KBP) - Ташкент (TAS) - Киев (KBP) - 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

До шести рейсов в неделю планируется совершать по маршруту Киев-Дубай.

С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.

Также в марте МАУ увеличит частоту полетов до семи раз в неделю по таким направлениям:

Киев (KBP) - Амстердам (AMS) - Киев (KBP)
Киев (KBP) - Париж (CDG) - Киев (KBP) 
Киев (KBP) - Милан (MXP) - Киев (KBP) 
Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - Киев (KBP)
Киев (KBP) - Ереван (EVN) - Киев (KBP)

С мая количество рейсов Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) увеличится до 14-ти в неделю.

Как сообщалось ранее, авиакомпания SkyUp запустит пять новых маршрутов в Европу: из Киева и Львова в Польшу и Италию, в частности, Лодзь, Катовице, Бари и Бергамо.

До этого стало известно, что Украина возобновила  авиасообщение с Грузией. Самолеты МАУ и SkyUp начали летать в Тбилиси с 1 февраля.
  
Korrespondent
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