МАУ возобновляет часть отмененных рейсов

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) возобновляет часть рейсов, отмененных ранее из-за карантина. Воспользоваться услугами авиакомпании можно будет уже с марта, сообщает пресс-служба МАУ.
Также в МАУ планируют увеличить частоту рейсов по популярным направлениям.
Например, с начал следующего месяца можно будет полететь из столицы Украины в Женеву и Прагу. С конца марта возобновляются рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Будет восстановлено сообщение Одесса-Стамбул.
Запускают дополнительные рейсы по направлениям:Киев (KBP) - Дели (DEL) - Киев (KBP) - 25.02, 05.03, 13.03, 18.03; Киев (KBP) - Ташкент (TAS) - Киев (KBP) - 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.
До шести рейсов в неделю планируется совершать по маршруту Киев-Дубай.
С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.
Также в марте МАУ увеличит частоту полетов до семи раз в неделю по таким направлениям:Киев (KBP) - Амстердам (AMS) - Киев (KBP)
С мая количество рейсов Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) увеличится до 14-ти в неделю.
Как сообщалось ранее, авиакомпания SkyUp запустит пять новых маршрутов в Европу: из Киева и Львова в Польшу и Италию, в частности, Лодзь, Катовице, Бари и Бергамо.
До этого стало известно, что Украина возобновила авиасообщение с Грузией. Самолеты МАУ и SkyUp начали летать в Тбилиси с 1 февраля.