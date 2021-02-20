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Новости
Украина
19 февраля 21, 22:08
Как украинцы отреагировали на санкции против Медведчука
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В социальных сетях украинские активисты, эксперты и блогеры обсуждают введение СНБО санкций против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Введение в пятницу, 19 февраля, Советом нацбезопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского санкций в отношении ряда лиц, в том числе нардепа от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, украинцы активно обсуждают в соцсетях.

Так, адвокат и общественный деятель Маси Найем назвал введение санкций хорошим знаком.

"Санкции против Медведчука именно в эти дни - очень хороший знак. Как и покупка Порошенко своего канала. И чтобы два раза не писать: спасибо, господин Президент, В. Зеленский", - написал Найем на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Приветствовал введение санкций, а также призвал власти Украины на этом не останавливаться, украинский общественный деятель, координатор проекта "Стоптерор" Семен Кабакаев.

Кабакаев_комментарий

Приветствовавший введение санкций против Медведчука блогер и бизнесмен Карл Волох не исключил, что этот шаг властей Украины впоследствии может привести к расколу в рядах "Оппозиционной платформы – За жизнь", в которой подсанкционный нардеп является главой политсовета и председателем стратегического совета.

Волох_комментарий

Эксперт "Бюро анализа политики", политолог Виктор Бобыренко выразил убеждение, что введение санкций против Медведчука и его супруги является вынужденной мерой со стороны Зеленского, который таким образом пытается сохранить свой политический рейтинг.

Бобыренко_комментарий

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов расценил введение санкций против нардепа от ОПЗЖ как "троллинг"со стороны Зеленского сторонников пятого президента Украины Петра Порошенко.
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