Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех граждан Украины, в числе которых депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, его супруга и Оксана Марченко и супруга его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц.

Об этом говорится в указе главы государства №64 от 19 января. Как отмечается в дополнениях к документу, россияне, попавшие под санкции — это Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Санкции предусматривают для всех, кроме Попова, блокировку активов, ограничение торговли, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет на заход судов в воды Украины (касается указанных граждан Украины и Вацковского), ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, пресечение вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на получение разрешений НБУ на инвестиции за рубежом и размещение там валюты, а также на ввоз валюты из-за границы, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Вацковский является основателем ООО "Дон Экспорт", Донченко и Маслюк — совладельцам компании "Донские угли", Лисогор — гендиректором "Торгового дома "Донские угли".

В отношении Попова, указанного как уроженец Петропавловска-Камчатского и житель Краснодара, главного редактора научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки", применены блокировка активов, ограничение торговли, пресечение вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и запрет на въезд в Украину.

Кроме того, санкции вводятся против следующих российских юрлиц: АО "НЗНП Менеджмент" (Москва), АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Новошахтинск), АО "Фармацевт плюс" (Ростов-на-Дону), ООО "Дон Экспорт" (Донецк), ООО "ИСС-Софт" (Москва), ООО "ИндаСофт" (Москва), ООО "Роузвуд Шиппинг" (Ростов-на-Дону), ООО "Торговый дом "Донские Угли" (Ростов-на-Дону), ООО "Биотэк"(Москва), ООО "Гемодженикс"(Москва), ООО "Медоборудование" (Москва), ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (Дзержинск), а также против Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Также ограничения введены против следующих иностранных юрлиц: Evirer Ltd (Рас-эль-Хайма, ОАЭ), Gold Natural Group Ltd (Британские Виргинские острова), Klodius Investments Ltd (Британские Виргинские острова), Sandgate Commerce Ltd (Британские Виргинские острова), WHPA Avia Ltd (Британские Виргинские острова) и Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур).

Помимо этого, были расширены санкции против президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, претендовавшего на вхождение в набсовет завода "Мотор Сич" (Запорожье), введенные 29 января указом №36.

Кроме введенных ранее запретов, для него вводится ряд других, среди которых запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и прекращение торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за его выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.