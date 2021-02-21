Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.77
USD
27.85
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
20 февраля 21, 21:36
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука
Медведчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Помимо этих санкций, были также расширены ограничения для представителя китайских акционеров "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех граждан Украины, в числе которых депутат Верховной Рады, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, его супруга и Оксана Марченко и супруга его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц.

Об этом говорится в указе главы государства №64 от 19 января. Как отмечается в дополнениях к документу, россияне, попавшие под санкции — это Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Санкции предусматривают для всех, кроме Попова, блокировку активов, ограничение торговли, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на определенные виды деятельности, запрет на заход судов в воды Украины (касается указанных граждан Украины и Вацковского), ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, пресечение вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на получение разрешений НБУ на инвестиции за рубежом и размещение там валюты, а также на ввоз валюты из-за границы, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Вацковский является основателем ООО "Дон Экспорт", Донченко и Маслюк — совладельцам компании "Донские угли", Лисогор — гендиректором "Торгового дома "Донские угли".

В отношении Попова, указанного как уроженец Петропавловска-Камчатского и житель Краснодара, главного редактора научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки", применены блокировка активов, ограничение торговли, пресечение вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и запрет на въезд в Украину.

Кроме того, санкции вводятся против следующих российских юрлиц: АО "НЗНП Менеджмент" (Москва), АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Новошахтинск), АО "Фармацевт плюс" (Ростов-на-Дону), ООО "Дон Экспорт" (Донецк), ООО "ИСС-Софт" (Москва), ООО "ИндаСофт" (Москва), ООО "Роузвуд Шиппинг" (Ростов-на-Дону), ООО "Торговый дом "Донские Угли" (Ростов-на-Дону), ООО "Биотэк"(Москва), ООО "Гемодженикс"(Москва), ООО "Медоборудование" (Москва), ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (Дзержинск), а также против Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Также ограничения введены против следующих иностранных юрлиц: Evirer Ltd (Рас-эль-Хайма, ОАЭ), Gold Natural Group Ltd (Британские Виргинские острова), Klodius Investments Ltd (Британские Виргинские острова), Sandgate Commerce Ltd (Британские Виргинские острова), WHPA Avia Ltd (Британские Виргинские острова) и Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур).

Помимо этого, были расширены санкции против президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, претендовавшего на вхождение в набсовет завода "Мотор Сич" (Запорожье), введенные 29 января указом №36.

Кроме введенных ранее запретов, для него вводится ряд других, среди которых запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и прекращение торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за его выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Delo
Ещё по теме:
Китайские инвесторы Мотор Сичи идут в международный суд
Зеленский рассказал о мобилизации из-за Крыма
Зеленский обидел Путина? В Кремле сделали признание
Почему обращение президента записано с участием детей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Появился полный список санкций Зеленского
noimageЧем Украина отличается от Европы через 7 лет после Майдана
noimageВ Минобороны назвали причину обострения в зоне ООС
noimageОксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ
noimageВ Киеве сняли ролик в честь погибших "Стража достоинства"
Лента новостей