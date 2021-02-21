Оксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ

Известная телеведущая, супруга председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Оксана Марченко приняла решение вступить в политсилу, чтобы уже "политическим оружием" защищаться против незаконных нападок власти.

Об этом она заявила в своем видеообращении на YouTube - канале, комментируя введенные президентом Зеленским санкции против нее.

"Сложно комментировать неконституционное, репрессивное и глупое решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года они начали выходить на канале "1+1". Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь - "было", потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб. Что же касается меня и моей семьи, то мы - это будущее мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо. Мы - законопослушные люди, любящие свою страну, ни минуты не сомневаемся в том, что теперь наши сторонников стало в разы больше", - заявила Марченко.



