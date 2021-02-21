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Новости
Украина
21 февраля 21, 00:00
Чем Украина отличается от Европы через 7 лет после Майдана
Майдан
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Украинцы сформировали национальную идею и хотят в Европу, но быть европейцем означает разделять европейские ценности, а этого пока не наблюдается, отмечает участник Евромайдана, эксперт Виктор Бобыренко.

Украинцы оформили свою проевропейскую национальную идею, однако на ментальном уровне и народ, и руководство государства пока сильно отличаются от европейцев.

Такое мнение в День Героев Небесной Сотни высказал "Телеграфу" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который был активным участником Евромайдана.

"Национальную идею Украины я бы сформулировал как "Домой, в Европу". За что, в принципе, стоял Майдан, когда Янукович развернулся в сторону России. У подавляющего числа наших граждан есть желание стать частью Европы. Вот только европейские ценности нам в себе еще воспитывать и воспитывать", - подчеркивает Бобыренко.

Ключевым ментальным отличием украинцев от жителей остальной Европы он считает различное отношение к правосудию и закону.

"У них закон – основа, высшая система ценностей. У нас – закон, что дышло, инструмент для достижения своих целей. Потому все президенты, включая Зеленского, хотят подчинить суды, сделать их "позвоночными", - отмечает Бобыренко.

По его словам, чтобы переломить ситуацию, нужны реальные реформы – судебная, СБУ, прокуратуры, полиции.

"А пока этого нет, у нас так и будут всякого рода вовки в ОАСК, тупицкие в КСУ и исполнительная власть, пытающаяся все суды сделать карманными", - подытожил Бобыренко.

Как сообщалось, осенью 2013 год граждане Украины вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свою позицию по курсу на евроинтеграцию. Мирные собрания студентов и акции протеста из-за жестокости силовиков переросли в массовые митинги с использованием горящих шин и "коктейлей Молотова". Массовые акции протеста с установкой палаточных лагерей и противостоянием с силовиками также проходили на центральных  площадях других городов Украины.

Самые жесткие столкновения пришлись на 18-20 февраля 2014 года. Тогда в центре Киева силовиками была убита сотня участников Евромайдана, которых назвали Героями Небесной Сотни. На фоне трагических событий тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из страны в Ростов-на-Дону.

Напомним, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.
telegraf.com.ua
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