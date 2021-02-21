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Новости
Украина
21 февраля 21, 12:30
Пожар в 5-этажном доме в Черкассах. 8 человек эвакуированы
пожар
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Пожарные ГСЧС спасли 8 человек в ходе ликвидации пожара в 5-этажном жилом доме по ул. Чорновола В Черкассах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, 20 февраля около 20:40 в Центр управления в чрезвычайных ситуациях поступил вызов о том, что на третьем этаже пятиэтажного дома возник пожар.

Отмечается, что из горящей квартиры спасли 2-х мужчин, они с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали еще шесть человек из квартиры, расположенной на верхнем этаже, среди них двое детей.

В 20:45 пожар был локализирован, в 20:50 - ликвидирован.

Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается, подчеркивают спасатели.
censor.net.ua
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