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Новости
Украина
21 февраля 21, 22:27
Вакцинироваться от COVID-19 украинцы будут бесплатно
вакцина
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В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все желающие.

Об этом в воскресенье в Чернигове заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).
censor.net.ua
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