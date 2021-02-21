Вакцинироваться от COVID-19 украинцы будут бесплатно

Об этом в воскресенье в Чернигове заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. На Черниговщине, в частности, первыми будут прививать медицинских работников.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).