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Украина
21 февраля 21, 22:43
Когда Масленица в 2021 году: дата и традиции празднования
Масленица
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Масленичная неделя в 2021 году продлится с 8 по 14 марта.

Масленица не имеет постоянной даты, поэтому в 2021 году ее будут праздновать с 8 по 14 марта, а последний день (Прощенное воскресенье) предшествует первому дню Великого поста, который начнется, соответственно, 15 марта.

Стоить отметить, что Масленица - древний языческий праздник, который олицетворяет окончание холодной зимы и начало долгожданной весны. Ее отмечали в период весеннего равноденствия, когда световой день полноправно отнимал у ночи свои права. Позже Масленицу гармонично вплелась в календарь церковных праздников.

В этот день было принято печь блины - круглые лакомства прославляли солнце, которое становилось все ярче и согревало своими теплыми лучами.



Также было принято сжигать чучело Масленицы - большую фигуру из сена и соломы, которую одевали в старую одежду и сжигали. Так люди отмечали приход весны, ведь зимой в те времена смертность была очень высокой, а завершения холодов было великим праздником.



Масленая неделя - частично постная. Мясо уже не употребляют, готовясь к Великому посту, но еще можно масло, молоко, яйца, сыр. Поэтому эту неделю еще называют Сырной, каждый день которой имеет свои традиции и названия.
telegraf.com.ua
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