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Новости
Украина
21 апреля 21, 12:22
В Украине выросли цены на жилье
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Данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном - на 12,4%.

Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные - на 7,9%, а трехкомнатные - на 11,7%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные - на 13,1% и трехкомнатные - на 11,8%.

Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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