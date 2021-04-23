Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня

За його словами надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що вони мають залишатися обачними та обережними, адже від цього залежить здоров’я та життя їх та їх близьких.

«Особливо таку обачність та свідоме ставлення ми маємо показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома.

Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності.

Лише наша обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити вірус» — зазначив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Україні ще 25 березня 2021 року. Надзвичайна ситуація – це спеціальний режим на об’єктовому, місцевому, регіональному або загальнодержавному рівні, пов’язаний із загрозою для життя: через епідемію, аварію, катастрофу, пожежу чи стихійне лихо. Що передбачає режим надзвичайної ситуації і чим він відрізняється від надзвичайного стану читайте тут.

Раніше Київська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин ще на два тижні — до 30 квітня 2021 року (спочатку його запровадили з 5 по 16 квітня). Необхідність прийняття такого рішення обґрунтували тим, що епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується.

Джерело: Денис Шмигаль