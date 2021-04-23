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Новости
Украина
21 апреля 21, 23:15
Зеленский обсудил Донбасс с генсеком ООН
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины.
Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины.

Украина одной из первых поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о прекращении огня на время пандемии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в разговоре с главой ООН в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что собеседники особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года", – сказал президент.

Зеленский проинформировал Гутерриша о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

Кроме того, Зеленский напомнил, что инициатива Крымской платформы, которая будет запущена саммитом в августе, вернет в международную повестку дня вопрос деоккупации Крыма и станет механизмом для защиты прав человека на оккупированном полуострове.

Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Накануне сообщалось, что Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. В Кремле уже отреагировали на эту инициативу.
Korrespondent
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