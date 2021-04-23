В Украине число COVID-случаев резко выросло

В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 16 235 новых заболевших, тогда как накануне заразились 12 162 украинца. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 904 человека; выздоровели – 18 831 человек; осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).

Увеличилось и количество смертей. Зафиксировано 470 летальных случаев. Накануне сообщалось, что болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии вирус унес жизни 41 266 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело 1 990 353 человека, болезнь победили 1 533 303 украинца. Проведено ПЦР-тестов – 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



