Кулеба предложил ЕС отсоединить Россию от SWIFT

Странам Евросоюза необходимо "удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины" и отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters, обнародованном в ночь на четверг, 22 апреля.





Отмечается, что с таким призывом министр обратился к главам МИД стран ЕС во время видеоконференции в понедельник.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. <...> И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину … принять такое решение", - отметил Кулеба в интервью.





По словам министра, запрет России на доступ к SWIFT необходимо ввести как часть пакета новых экономических санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.





При этом глава МИД выразил надежду, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".





Напомним, в конце прошлого года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о намерении Киева предложить отсоединить РФ от SWIFT, если не произойдет прогресса в переговорах.



