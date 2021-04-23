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Новости
Украина
22 апреля 21, 11:36
Кулеба предложил ЕС отсоединить Россию от SWIFT
Дмитрий Кулеба
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Закрыть РФ доступ к SWIFT необходимо в случае эскалации ситуации на востоке Украины, считает глава МИД Украины.
Странам Евросоюза необходимо "удержать Кремль от применения большей военной силы против Украины" и отключить Россию от платежной системы SWIFT. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters, обнародованном в ночь на четверг, 22 апреля.

Отмечается, что с таким призывом министр обратился к главам МИД стран ЕС во время видеоконференции в понедельник.
"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. <...> И именно поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так важна сейчас, чтобы помешать Путину … принять такое решение", - отметил Кулеба в интервью.

По словам министра, запрет России на доступ к SWIFT необходимо ввести как часть пакета новых экономических санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

При этом глава МИД выразил надежду, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

Напомним, в конце прошлого года глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о намерении Киева предложить отсоединить РФ от SWIFT, если не произойдет прогресса в переговорах.

Источник: https://korrespondent.net/
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