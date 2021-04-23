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Новости
Украина
22 апреля 21, 11:38
Комитет Сената США увеличил помощь Украине
США
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Теперь законопроект О партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) должны одобрить конгрессмены.
В США Комитет по иностранным делам Сената одобрил увеличение ежегодной помощи Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила посол Украины в Штатах Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, законопроект О партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) поддержали все члены комитета.

Согласно документу, Киев получит от США также летальное оружие.

"Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму", - отметила посол.

Далее, напомнила Маркарова, законопроект должны одобрить в американском Конгрессе.

Отметим, упомянутый документ, кроме прочего, ускоряет передачу излишков боевой техники и вооружения Украине и призывает к стратегии, которая поощряет страны-партнеры делать то же, а также санкционирует четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

Источник: https://korrespondent.net/
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