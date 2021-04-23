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Украина
22 апреля 21, 11:47
Сутки в ООС: 11 обстрелов, у ВСУ потерь нет
Донбасс
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Противник обстреливал позиции ВСУ из боевой машины пехоты, гранатометов, минометов, пулеметов.
За прошедшие сутки, 21 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано восемь нарушений режима "тишины", сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайского из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь из боевой машины пехоты, а у Каменки – из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что по состоянию на 7:00, 22 апреля, зафиксировано еще три обстрела со стороны сепаратистов.

Так, у Южного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево - из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О нарушениях Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Источник: https://korrespondent.net/
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