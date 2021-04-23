За сутки COVID-вакцину получили 14 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 14 044 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 491 877 граждан. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.





Две дозы COVID-препарата получили пять человек.





Отмечается, что прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.





Лидером по вакцинации за прошедшие 24 часа стал Киев (1 329). Меньше всего сделано прививок в Луганской (231) и Кировоградской областях (263).





Количество прививок в сутки:





Киев 1329 прививок;

Винницкая область - 540 прививок;

Волынская область - 571 прививки;

Днепропетровская область - 691 прививки;

Донецкая область - 486 прививок;

Житомирская область - 512 прививок;

Закарпатская - 472 прививки;

Запорожская область - 763 прививки;

Ивано-Франковская область 526 прививок;

Киевская область - 449 прививок;

Кировоградская область - 263 прививки;

Луганская область - 231 прививки;

Львовская область - 792 прививки;

Николаевская область - 354 прививки;

Одесская область - 1017 прививок;

Полтавская область - 656 прививок;

Ровенская область - 496 прививок;

Сумская область - 506 прививок;

Тернопольская область - 325 прививок;

Харьковская область 562 прививки;

Херсонская область - 543 прививки;

Хмельницкая область - 674 прививки;

Черкасская область - 441 прививки;

Черновицкая область - 496 прививок;

Черниговская область - 349 прививок.





По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек.



