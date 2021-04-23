За сутки COVID-вакцину получили 14 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 14 044 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привито 491 877 граждан. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Две дозы COVID-препарата получили пять человек.
Отмечается, что прививки проводились 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 пунктами прививки.
Лидером по вакцинации за прошедшие 24 часа стал Киев (1 329). Меньше всего сделано прививок в Луганской (231) и Кировоградской областях (263).
Количество прививок в сутки:
Киев 1329 прививок;
Винницкая область - 540 прививок;
Волынская область - 571 прививки;
Днепропетровская область - 691 прививки;
Донецкая область - 486 прививок;
Житомирская область - 512 прививок;
Закарпатская - 472 прививки;
Запорожская область - 763 прививки;
Ивано-Франковская область 526 прививок;
Киевская область - 449 прививок;
Кировоградская область - 263 прививки;
Луганская область - 231 прививки;
Львовская область - 792 прививки;
Николаевская область - 354 прививки;
Одесская область - 1017 прививок;
Полтавская область - 656 прививок;
Ровенская область - 496 прививок;
Сумская область - 506 прививок;
Тернопольская область - 325 прививок;
Харьковская область 562 прививки;
Херсонская область - 543 прививки;
Хмельницкая область - 674 прививки;
Черкасская область - 441 прививки;
Черновицкая область - 496 прививок;
Черниговская область - 349 прививок.
По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек.