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Новости
Украина
22 апреля 21, 11:54
Кулеба отреагировал на "красные линии" Путина
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Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters прокомментировал заявление президента России о "красных линиях", перехождение которых не допустит Москва.

Накануне Путин предостерег другие страны от пересечения "красных линий" в отношениях с РФ. Иначе "Россия оставляет себе право на ассиметричные ответы в отношении провокаторов".

"Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии", - сказал министр.

Также Кулеба сообщил, что не располагает информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято. "Поэтому сейчас оно может идти в любом направлении", – сказал он.

Глава МИД добавил, что Кремль не ответил на предложение президента Владимира Зеленского провести переговоры с Путиным на Донбассе.

"Что касается красных линий, то они очевидны. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в наши выборы или другие политические процессы. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, это недопущение ущемления экономических интересов нашей страны и так далее", - пояснили в Кремле, что имел ввиду Путин, говоря о "красных" линиях.


Источник: https://korrespondent.net/
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