Грузия вернула своего посла в Украину

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщает пресс-служба МИД в четверг, 22 апреля.





Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.





Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.





Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск в российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.





В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.





Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях году.





Как известно, Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад - в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.



