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Новости
Украина
22 апреля 21, 11:59
Грузия вернула своего посла в Украину
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Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад из-за назначения на должность Саакашвили.
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщает пресс-служба МИД в четверг, 22 апреля.

Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.

Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск в российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях году. 

Как известно, Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад - в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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