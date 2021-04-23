Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 апреля 21, 00:40
ЦИК официально признала победу Вирастюка на довыборах в Раду
Вирастюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
22 апреля Василию Вирастюку исполнилось 47 лет.

Центральная избирательная комиссия официально признала победу кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент в округе №87 Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что согласно данным Центризбиркома Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей. Его конкуренты кандидаты от партии "За будущее" Александр Шевченко и ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 15 114 и 14 311 голосов соответственно.

Довыборы в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. Победу на них одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, который набрал 31,25% голосов. Его конкуренты кандидаты от партии "За будущее" Александр Шевченко и ВО "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и 28,86% соответственно. Центральная избирательная комиссия на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) суд первой инстанции вынес решение - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. 

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". 
kp.ua
Ещё по теме:
Вирастюк попал в ДТП
Подробности ДТП с участием Вирастюка
Иномарка сбила сына Василия Вирастюка в Киеве (ВИДЕО)
ДТП с сыном Вирастюка: Соцсети помогают разыскать свидетелей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Александр Луцик. ФОТО
noimageГрузия вернула своего посла в Украину
noimageКулеба отреагировал на "красные линии" Путина
noimageЗа сутки COVID-вакцину получили 14 тысяч украинцев
noimageВ Украине число COVID-случаев резко выросло
Лента новостей