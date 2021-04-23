ЦИК официально признала победу Вирастюка на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия официально признала победу кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент в округе №87 Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что согласно данным Центризбиркома Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей. Его конкуренты кандидаты от партии "За будущее" Александр Шевченко и ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 15 114 и 14 311 голосов соответственно.

Довыборы в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. Победу на них одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, который набрал 31,25% голосов. Его конкуренты кандидаты от партии "За будущее" Александр Шевченко и ВО "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и 28,86% соответственно. Центральная избирательная комиссия на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) суд первой инстанции вынес решение - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный".