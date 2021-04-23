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Новости
Украина
23 апреля 21, 08:57
Сутки в ООС: 20 обстрелов, погиб боец ВСУ
зона ООС
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Украинские позиции враг обстреливал из минометов, гранатометов, пулеметов, противотанкового ракетного комплекса.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В частности, неподалеку поселков Южный и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Шумов враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.

У Песок, Золотого-4, Павлополя и Водяного сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Майорского враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы были зафиксировано два пролета вражеских БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00, 23 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Так, у Новоселовки противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Напомним, МИД РФ назвало "причину" обострения на Донбассе. Это "подстроено" Киевом, чтобы получить план вступления в НАТО.

Также сообщалось, что стало известно имя погибшего на Донбассе военного. Боец из Волынской области, ему было 39-лет.
Korrespondent
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