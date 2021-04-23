Украина перешагнула отметку в 2 млн заболевших

Вчера, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 235), выздоровели 18 964 пациентов (18 831). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Госпитализированы 3728 человек (сутками ранее – 3904), 434 пациента умерли (470).
Официально за 22 апреля сделано 95 740 тестов на коронавирус (101 981 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 41 305 (46 516), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 18 360 (17 644), экспресс-тестов на антиген – 36 075 (37 821).Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Днепропетровской (1296) области, Киеве (1269), а также Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 004 630 заболевших COVID-19, из них 1 выздоровели, – умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 1269 (сутками ранее – 1673);
Винницкая – 259 (448);
Волынская – 509 (455);
Днепропетровская – 1296 (976);
Донецкая – 807 (847);
Житомирская – 420 (544);
Закарпатская – 87 (208);
Запорожская – 839 (995);
Ивано-Франковская – 147 (184);
Киевская – 922 (877);
Кировоградская – 199 (210);
Львовская – 926 (804);
Луганская – 244 (304);
Николаевская – 383 (449);
Одесская – 658 (844);
Полтавская – 621 (807);
Ровенская – 538 (563);
Сумская – 382 (700);
Тернопольская – 372 (357);
Харьковская – 1137 (1333);
Херсонская – 287 (337);
Хмельницкая – 640 (870);
Черкасская – 698 (695);
Черниговская – 250 (520);
Черновицкая – 387 (235).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Украина прошла пик весенней волны коронавируса, заявил Степанов. Однако осенняя волна COVID-19 может стать еще более угрожающей, предупредил глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий. 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года. В тот же день правительство продлило режим чрезвычайной ситуации и карантин до 30 июня.