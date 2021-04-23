В Украине более двух миллионов COVID-случаев

За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.





За прошедшие 24 часа вирус отнял жизни 434 украинцев. Всего умерло 41,7 тысяч человек.





Также за минувшие сутки госпитализированы 3 728 человек; выздоровели 18 964 человека; осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР – 41 305, методом ИФА – 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075).





За все время пандемии в Украине заболело 2 004 630 граждан. При этом выздоровели 1 552 267 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 130 606.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 1269 случаев;

Винницкая область - 259 случаев;

Волынская область - 509 случаев;

Днепропетровская область - 1296 случаев;

Донецкая область - 807 случаев;

Житомирская область - 420 случаев;

Закарпатская - 87 случаев;

Запорожская область - 839 случаев;

Ивано-Франковская область - 147 случаев;

Киевская область - 922 случая;

Кировоградская область - 199 случаев;

Луганская область - 244 случая;

Львовская область - 926 случаев;

Николаевская область - 383 случая;

Одесская область - 658 случаев;

Полтавская область - 621 случай;

Ровенская область - 538 случаев;

Сумская область - 382 случая;

Тернопольская область - 372 случая;

Харьковская область - 1137 случаев;

Херсонская область - 287 случаев;

Хмельницкая область - 640 случаев;

Черкасская область - 698 случаев;

Черновицкая область - 250 случаев;

Черниговская область - 387 случаев.



