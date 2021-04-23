Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.64
USD
27.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 апреля 21, 12:05
В Украине более двух миллионов COVID-случаев
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С начала пандемии зафиксировано 41,7 тысяч летальных исходов. Всего болезнь победили 1 552 267 украинцев.
За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие 24 часа вирус отнял жизни 434 украинцев. Всего умерло 41,7 тысяч человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 728 человек; выздоровели 18 964 человека; осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР – 41 305, методом ИФА – 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075).

За все время пандемии в Украине заболело 2 004 630 граждан. При этом выздоровели 1 552 267 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 130 606.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1269 случаев;
Винницкая область - 259 случаев;
Волынская область - 509 случаев;
Днепропетровская область - 1296 случаев;
Донецкая область - 807 случаев;
Житомирская область - 420 случаев;
Закарпатская - 87 случаев;
Запорожская область - 839 случаев;
Ивано-Франковская область - 147 случаев;
Киевская область - 922 случая;
Кировоградская область - 199 случаев;
Луганская область - 244 случая;
Львовская область - 926 случаев;
Николаевская область - 383 случая;
Одесская область - 658 случаев;
Полтавская область - 621 случай;
Ровенская область - 538 случаев;
Сумская область - 382 случая;
Тернопольская область - 372 случая;
Харьковская область - 1137 случаев;
Херсонская область - 287 случаев;
Хмельницкая область - 640 случаев;
Черкасская область - 698 случаев;
Черновицкая область - 250 случаев;
Черниговская область - 387 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине почти 8 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине почти 11,7 тысяч новых случаев COVID-19
В больницы попали больше 5 тысяч украинцев с COVID
В Украине более 16 тысяч новых случаев COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин
noimageСБУ расследует растрату в Центрэнерго на 220 млн
noimageНацбанк предупредил о дорогом газе летом
noimageКиев не будет вести переговоров с "ЛДНР" - ТКГ
noimageУкраина перешагнула отметку в 2 млн заболевших
Лента новостей