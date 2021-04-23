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Новости
Украина
23 апреля 21, 12:07
Киев не будет вести переговоров с "ЛДНР" - ТКГ
Алексей Арестович
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Накануне Путин предложил Зеленскому вести переговоры на Донбассе не с ним, а с представителями "ЛДНР".
Власти Украины не намерены вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", как советует Россия. Об этом в эфире Украина 24 заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Накануне президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, предложил ему вести переговоры с представителями "ЛДНР", а потом уже с РФ и позвал на встречу в Москву. 

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.

Арестович отметил, что своим предложением Путин дезавуировал минские соглашения.

"Путин сделал очень интересную вещь: он фактически дезавуировал минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но это предостережение подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он.

Источник: https://korrespondent.net/
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