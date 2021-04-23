Нацбанк предупредил о дорогом газе летом

Национальный банк предупредил, что летом этого года стоимость газа будет более чем вдвое выше, чем прошлого. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.





Из-за этого, согласно отчету, будут расти тарифы и на другие коммунальные услуги.





Вместе с тем, по итогам года цена на газ будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цен на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.





"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в отчете.





Напомним, на следующей неделе поставщики газа должны объявить годовые тарифы, которые будут неизменными до мая следующего года.





Отметим, что на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ. Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.



