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Украина
23 апреля 21, 12:08
Нацбанк предупредил о дорогом газе летом
газ
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С мая в Украине будет действовать годовой тариф на газ, поэтому сезонного снижения цен не будет.
Национальный банк предупредил, что летом этого года стоимость газа будет более чем вдвое выше, чем прошлого. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель.

Из-за этого, согласно отчету, будут расти тарифы и на другие коммунальные услуги.

Вместе с тем, по итогам года цена на газ будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цен на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в отчете.

Напомним, на следующей неделе поставщики газа должны объявить годовые тарифы, которые будут неизменными до мая следующего года.

Отметим, что на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ. Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.

Источник: https://korrespondent.net/
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