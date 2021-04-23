СБУ расследует растрату в Центрэнерго на 220 млн

СБУ провела обыски у фигурантов дела о растрате в Центрэнерго на сумму почти 225 миллионов гривен. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.





"СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО Центрэнерго на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн". - сообщили в службе.





Отмечается, что в результате обысков накануне были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас следственные действия продолжаются.





Ранее сообщалось об обысках в ТРЦ Millenium в Киеве, в котором находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.





Сам олигарх в комментарии УП отметил, что узнал о каких-то следственные действия из СМИ. "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", - сказал он.





Также издание сообщает, что генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк.





Отметим, ранее в Центрэнерго заявляли, что прекратили поставки электроэнергии компании Юнайтед, связанной с Коломойским, из-за многомиллионных долгов.



