Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин

В ближайшие два месяца Украина должна получить еще две партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко после прибытия в Украину второй партии по данному механизму - 367 200 доз AstraZeneca.





"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - сообщил Ляшко.





Также он рассказал, что вакцинация прибывшим препаратом AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов с 28 апреля.





При этом около 10 тысяч доз препарата будет использовано для повторной вакцинации.





"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок", - сказал Ляшко.





Отметим, с начала кампании вакцинации 24 февраля в Украине привито 508 046 человек.



