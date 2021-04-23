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Новости
Украина
23 апреля 21, 12:12
Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин
вакцина
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В мае-июне Украина должна получить еще две партии вакцин по механизму COVAX - 1,4 млн доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer.
В ближайшие два месяца Украина должна получить еще две партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко после прибытия в Украину второй партии по данному механизму - 367 200 доз AstraZeneca.

"Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer", - сообщил Ляшко.

Также он рассказал, что вакцинация прибывшим препаратом AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов с 28 апреля.

При этом около 10 тысяч доз препарата будет использовано для повторной вакцинации.

"Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок", - сказал Ляшко.

Отметим, с начала кампании вакцинации 24 февраля в Украине привито 508 046 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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