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Новости
Украина
24 апреля 21, 12:27
В Кабмине рассказали о механизме сдерживания цен
магазин
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В странах ЕС инфляцию в продуктовом наборе регулируют непосредственно снижением ставки налога на добавленную стоимость, пояснил министр Роман Лещенко.
Власти Украины могут снизить ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции для сдерживания роста цен на продукты. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 23 апреля.

По его словам, ответственная госполитика при инфляции – "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".

Лещенко пояснил, что в странах ЕС проблематику инфляции в продуктовом наборе регулируют непосредственно снижением ставки налога на добавленную стоимость.

"В большинстве европейских стран эта ставка ниже 10%. Мы в этом году на отдельную группу сельскохозяйственной продукции снизили ставку с 20% до 14%, и видим необходимым, чтобы эту ставку, 14%, распространить на все виды сельскохозяйственной продукции. Тем самым уменьшить рост цен и обеспечить максимально стабильное производство сельскохозяйственной продукции", – сказал Лещенко.

Источник: https://korrespondent.net/
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