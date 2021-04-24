В Кабмине рассказали о механизме сдерживания цен

Власти Украины могут снизить ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции для сдерживания роста цен на продукты. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 23 апреля.





По его словам, ответственная госполитика при инфляции – "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".





Лещенко пояснил, что в странах ЕС проблематику инфляции в продуктовом наборе регулируют непосредственно снижением ставки налога на добавленную стоимость.





"В большинстве европейских стран эта ставка ниже 10%. Мы в этом году на отдельную группу сельскохозяйственной продукции снизили ставку с 20% до 14%, и видим необходимым, чтобы эту ставку, 14%, распространить на все виды сельскохозяйственной продукции. Тем самым уменьшить рост цен и обеспечить максимально стабильное производство сельскохозяйственной продукции", – сказал Лещенко.



