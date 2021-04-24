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Новости
Украина
24 апреля 21, 12:41
В зоне ООС за сутки 20 обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Обстрелы населенных пунктов Южное и Северный велись противником непосредственно из жилых кварталов Горловки.
Подразделения сепаратистов за минувшие осуществили 20 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе одно дистанционное минирование. Украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 24 апреля.

Так, возле населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров, а у Водяного – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, Пески и Марьинка сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Южное противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра и с противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Лебединского, Красногоровки, Луганское и Светлодарск враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также у поселка Новгородское незаконные вооруженные формирования осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вместе с тем, в украинской стороне СЦКК сообщили, что вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северный велись противником непосредственно из жилых кварталов Горловки. В штабе полагают, что это было сделано для провоцирования ВСУ на ведение ответного огня с последующим обвинением в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.

"Такой сценарий позволит разжечь противостояние и реализовать планы Москвы по отношению к Украине", – говорится в сводке.

С начала нынешних суток сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. В районе населенного пункта Троицкое открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Накануне в штабе ООС заявили, что сепаратисты планируют провокации против Украины на Пасху. При этом будет использоваться вооружение и военная техника с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями ВСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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