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Новости
Украина
24 апреля 21, 12:42
В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19
COVID-19
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В больницы госпитализировали 3 508 пациентов с коронавирусом. Летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 23 апреля.

"В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

Винницкая область - 332
Волынская область - 346
Днепропетровская область - 1268
Донецкая область - 754
Житомирская область - 288
Закарпатская область - 219
Запорожская область - 621
Ивано-Франковская область - 123
Киевская область - 815
м. Киев - 1027
Кировоградская область - 197
Луганская область - 255
Львовская область - 747
Николаевская область - 299
Одесская область - 841
Полтавская область - 641
Ровенская область - 518
Сумская область - 370
Тернопольская область - 268
Харьковская область - 964
Херсонская область - 201
Хмельницкая область - 479
Черкасская область - 592
Черновицкая область - 166
Черниговская область - 380.

Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.

Источник: https://korrespondent.net/
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