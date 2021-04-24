В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 23 апреля.





"В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).





Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:





Винницкая область - 332

Волынская область - 346

Днепропетровская область - 1268

Донецкая область - 754

Житомирская область - 288

Закарпатская область - 219

Запорожская область - 621

Ивано-Франковская область - 123

Киевская область - 815

м. Киев - 1027

Кировоградская область - 197

Луганская область - 255

Львовская область - 747

Николаевская область - 299

Одесская область - 841

Полтавская область - 641

Ровенская область - 518

Сумская область - 370

Тернопольская область - 268

Харьковская область - 964

Херсонская область - 201

Хмельницкая область - 479

Черкасская область - 592

Черновицкая область - 166

Черниговская область - 380.





Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.



