В Украине замедлились темпы COVID-вакцинации

За минувшие сутки в Украине прививки против коронаивруса COVID-19 получили более 14 339 человек, что почти на две тысячи меньше вчерашнего показателя. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook в субботу, 24 апреля.
По его данным, с начала прививочной кампании в стране привили 522 385 человек, из них получили первую дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.
По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 украицев.
В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 4 418 прививок препаратом AstraZeneca, 6 465 – вакциной Sinovac Biotech и 3 456 – препаратом Pfizer-BioNTech.
Количество прививок в Украине за сутки:
Киев - 1350 прививок;
Винницкая область - 494 прививки;
Волынская область - 325 прививок;
Днепропетровская область - 1108 прививок;
Донецкая область - 655 прививок;
Житомирская область - 357 прививок;
Закарпатская - 657 прививок;
Запорожская область - 1128 прививок;
Ивано-Франковская область - 383 прививки;
Киевская область - 406 прививок;
Кировоградская область - 299 прививок;
Луганская область - 316 прививок;
Львовская область - 673 прививки;
Николаевская область - 382 прививки;
Одесская область - 948 прививок;
Полтавская область - 255 прививок;
Ровенская область - 497 прививок;
Сумская область - 147 прививок;
Тернопольская область - 284 прививки;
Харьковская область - 1353 прививки;
Херсонская область - 417 прививок;
Хмельницкая область - 719 прививок;
Черкасская область - 300 прививок;
Черновицкая область - 550 прививок;
Черниговская область - 336 прививок.
Ранее в пятницу стало известно, что Украина одолжит 2,5 млрд гривен на вакцинацию от коронавируса. Власти не заложили в бюджет достаточно денег на вакцинацию и теперь берут кредиты. Средства предоставит Международный банк реконструкции и развития.