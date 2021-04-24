Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.68
USD
27.92
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 апреля 21, 12:44
В Украине замедлились темпы COVID-вакцинации
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За последние сутки в стране больше всего сделали прививок китайской вакциной от Sinovac Biotech – 6 465.
За минувшие сутки в Украине прививки  против коронаивруса COVID-19 получили более 14 339 человек, что почти на две тысячи меньше вчерашнего показателя. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook в субботу, 24 апреля.

По его данным, с начала прививочной кампании в стране привили 522 385 человек, из них получили первую дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Вакцинацию проводили 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 украицев.

В свою очередь СНБО информирует, что за сутки в Украине сделали 4 418 прививок препаратом AstraZeneca, 6 465 – вакциной Sinovac Biotech и 3 456 – препаратом Pfizer-BioNTech.

Количество прививок в Украине за сутки:

Киев - 1350 прививок;
Винницкая область - 494 прививки;
Волынская область - 325 прививок;
Днепропетровская область - 1108 прививок;
Донецкая область - 655 прививок;
Житомирская область - 357 прививок;
Закарпатская - 657 прививок;
Запорожская область - 1128 прививок;
Ивано-Франковская область - 383 прививки;
Киевская область - 406 прививок;
Кировоградская область - 299 прививок;
Луганская область - 316 прививок;
Львовская область - 673 прививки;
Николаевская область - 382 прививки;
Одесская область - 948 прививок;
Полтавская область - 255 прививок;
Ровенская область - 497 прививок;
Сумская область - 147 прививок;
Тернопольская область - 284 прививки;
Харьковская область - 1353 прививки;
Херсонская область - 417 прививок;
Хмельницкая область - 719 прививок;
Черкасская область - 300 прививок;
Черновицкая область - 550 прививок;
Черниговская область - 336 прививок.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина одолжит 2,5 млрд гривен на вакцинацию от коронавируса. Власти не заложили в бюджет достаточно денег на вакцинацию и теперь берут кредиты. Средства предоставит Международный банк реконструкции и развития.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Авторитетный эпидемиолог из США сообщил хорошую новость
В Украине за сутки привили 1,2 тысячи человек
В Украине увеличился темп вакцинации
Пять новых фактов о COVID-19 и о вакцинах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
YouTube заблокировал санкционные телеканалы
noimageВ Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19
noimageВ зоне ООС за сутки 20 обстрелов, потерь нет
noimageКиев отметил официальное признание Путиным "ЛДНР"
noimageВ COVID-фонде нашли нарушений на 400 млн гривен
Лента новостей