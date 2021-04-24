YouTube заблокировал санкционные телеканалы

Видеохостинг YouTube заблокировал три канала украинских телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, в отношении которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.





Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.





При этом поиск пока находит эти каналы, но смотреть их уже нельзя. Но при этом видео на YouTube-каналах можно смотреть через сервис VPN.













В начале февраля Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.





А на прошлой неделе Ткаченко жаловался, что в YouTube не отреагировали на запросы Минкульта о блокировке трансляций санкционных телеканалов.





Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.





В свою очередь телеканалы считают это решение "политической расправой" и подали иски в Верховный суд.



