Вербное воскресенье в Украине: где смотреть службу онлайн

В воскресенье, 25 апреля, отмечается один из самых важных православных праздников - Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

В связи с карантином из-за коронавируса, как и в прошлом году, украинские церкви проведут богослужения без присутствия верующих, однако будут транслировать их в прямом эфире.

Так, в 10:00 начнется Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ. Онлайн трансляцию богослужения проведет "Первый национальный" (UA: Первый).

Свято-Успенская Святогорская лавра (Донецкая область) будет проводить трансляцию богослужений онлайн в YouTube, Facebook и Instagram. Также церковь принимает записки на молитвенное поминовение о здравии и об упокоении через популярные мессенджеры.





Прямая трансляция праздничного богослужения "Вербного Воскресенья" с Кафедрального собора Святой Троицы Запорожской епархии ПЦУ состоится в 09:00. Трансляцию можно смотреть в эфире регионального телеканала UA: ЗАПОРІЖЖЯ через Facebook, YouTube или Instagram и на странице епархии в соцсети.