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24 апреля 21, 23:06
Сильные и чудодейственные молитвы на Вербное воскресенье
молитвы на Вербное воскресенье:
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На Вербное воскресенье принято обращаться с молитвой к Иисусу Христу, в частности просить исцеления и здоровья для себя и своих родных и близких.

В это воскресенье, 25 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

В этот день принято освящать веточки вербы, которые в качестве оберега хранят в доме весь год, а также молиться Богу о здоровье и о детях. Также можно поедать вербовые почки - считалось, что это защитит от болезней горла и зубов.

Праздник Вербного Воскресения хранит в себе огромную силу и произнесенные в этот день молитвенные слова способны на чудеса. Главное - пропускать эти слова через свое сердце, просить не только за себя, но и за близких людей.

Вербное воскресенье в Украине: где и когда смотреть службу онлайн

Предлагаем самые сильные молитвы, какие нужно читать в этот светлый праздник.

Молитва Входу Господню в Иерусалим:



Молитва на освящение вербы:

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"

Молитва защита детей:



Молитвы на удачу и здоровье:



Молитвы на деньги и любовь:





Ранее сообщалось, что из-за пандемии в храмах на пасхальные праздники будет введен ряд ограничений.
telegraf.com.ua
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