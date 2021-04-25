Жителей Земли ожидает серия магнитных бурь в мае

Об этом говорят данные Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН.





Небольшая вспышка на Солнце произойдет в субботу, 24 апреля. Она будет средней интенсивности, но может стать причиной головной боли, ухудшения общего состояния здоровья, сонливости и раздражительности.





Первая майская магнитная буря ожидается 4 числа. По данным ученых, она также будет средней интенсивности и жителям Земли может принести лишь небольшой дискомфорт.





А в середине мая ожидается сильная магнитная буря, которая будет длиться почти целую неделю. Воздействие этой вспышки могут почувствовать люди, которые совершенно не склонны к метеозависимости.





Ухудшение самочувствия начнется 12 мая, 13 и 14 мая ожидается пик – ученые присвоили этой буре уровень G1. С 15 и по 18 мая буря будет бушевать, но уже с понижением интенсивности.





Магнитная буря вызывает ухудшение общего самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и у тех, кто склонен к метеозависимости, нарушения сна, сонливость, бессонницу, упадок сил, перепады артериального давления, головные боли, нарушение сердечного ритма, раздражительность, агрессию, депрессивное состояние, ухудшение настроения без видимой причины, сильную усталость, невозможность сконцентрироваться, вялость.





Помочь организму во время магнитных бурь можно, соблюдая режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе. Пить травяные чаи и много воды. Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей. Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и добавят бодрости. Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства. Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.



