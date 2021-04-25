Статистика COVID в Украине: заболеваемость падает

В Украине течение субботы, 24 апреля, выявили 7930 новых случая коронавирусной инфекции, 231 больной умер. Об этом сообщает Минздрав 25 апреля. Среди 7 930 зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.





Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек. В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.





Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, из которых летальных случаев - 42 323.





Число заболевших и число прививок за сутки в Украине:





Киев - 330 случаев / 241 прививки;

Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;

Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;

Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;

Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;

Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;

Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;

Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;

Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 441 случай / 293 прививки;

Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;

Луганская область - 52 случая / 45 прививок;

Львовская область - 294 случая / 101 прививки;

Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;

Одесская область - 481 случай / 414 прививок;

Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;

Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;

Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;

Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;

Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;

Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;

Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;

Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;

Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;

Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.



