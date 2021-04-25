Статистика COVID в Украине: заболеваемость падает

В Украине течение субботы, 24 апреля, выявили 7930 новых случая коронавирусной инфекции, 231 больной умер. Об этом сообщает Минздрав 25 апреля. Среди 7 930 зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек. В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, из которых летальных случаев - 42 323.
Число заболевших и число прививок за сутки в Украине:
Киев - 330 случаев / 241 прививки;
Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;
Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;
Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;
Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;
Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;
Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;
Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;
Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;
Киевская область - 441 случай / 293 прививки;
Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;
Луганская область - 52 случая / 45 прививок;
Львовская область - 294 случая / 101 прививки;
Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;
Одесская область - 481 случай / 414 прививок;
Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;
Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;
Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;
Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;
Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;
Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;
Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;
Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;
Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;
Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.