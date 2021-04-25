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Новости
Украина
25 апреля 21, 12:55
Глава ПЦУ рассказал, как будут работать храмы на Пасху
Епифаний
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В Минздраве ранее сообщили о том, что не планируют вводить жестких карантинных ограничений на Пасху.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что синодальные решения Православной церкви Украины по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными. Об этом в субботу, 24 апреля, глава ПЦУ заявил в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что по-прежнему церковь просит мирян соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются", - сказал митрополит.

Он отметил, что во время богослужений нужно соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что 99% тех, которые участвуют в богослужении, одетые в маски. Во время богослужения, когда я вижу, что кто-то без маски, то я объявляю, что, пожалуйста, обратите внимание, потому что это очень важно. Мы являемся центральным кафедральным собором. С нас берут образец. Если мы этого не будем делать, то соответственно не сможем требовать от других", - сказал Епифаний.

Источник: https://korrespondent.net/
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