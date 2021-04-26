Со дня Чернобыльской трагедии прошло 35 лет: факты и цифры

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в Украине (тогда еще УССР) прогремел взрыв, в результате которого в атмосферу попали сотни опасных радионуклидов, а общий выброс радиации составил 50 миллионов кюри - в десятки раз больше, чем при атомной бомбардировке Хиросимы.

Для ликвидации последствий страшной ядерной катастрофы в Советском Союзе объявили мобилизацию. В зону аварии были направлены сотни тысяч человек, в том числе мирных гражданских профессий, не имевших ни малейшего представления о рисках и угрозах радиоактивного облучения.





О ЧАЭС и Припяти

Чернобыльскую атомную станцию в Киевской области начали строить в 1970 году для компенсации дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме южной части СССР. Как пишет РБК-Украина, темпы строительства были быстрыми. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1975 году, второй - в 1979г, третий - в 1981г, а ввод в работу четвертого энергоблока начался в 1983 году.

К 1986 году ЧАЭС генерировала 4000 МВт и стала одной из самых мощных станций в Советском Союзе. Проектная генерация Чернобыльской станции составляла 6000 МВт. Для достижения этого показателя было начато возведение 5-го и 6-го энергоблоков, но из-за аварии в апреле 1986 года строительство было прекращено.

Для работников атомной станции был построен новый город - Припять. В него съезжались молодые инженеры-энергетики с семьями со всего СССР. Средний возраст жителей Припяти составлял 27 лет. В городе действовал бассейн, дворец культуры, большая гостиница и другие объекты инфраструктуры для комфортной жизни. На майские праздники 1986-го в Припяти должны были открыть парк аттракционов, однако этому не суждено было сбыться.

Согласно рассекреченным документам КГБ за период с 1973 по 1984 годы, внесенные в список ЮНЕСКО, во время строительства рабочие нарушали технические нормы, а на объект могли попадать посторонние.

В частности, в украинском отделе КГБ были недовольны работой арматурного цеха, а также качеством используемых при строительстве материалов. "В готовящиеся под бетонирование блоки часто устанавливаются армокаркасы из стали низких марок и плохим качеством электросварки", - писал в докладной записке начальник Киево-Святошинского райотдела УКГБ при СМ УССР в Киевской области майор Тютюнник в 1973 году.

Серьезные опасения в руководстве советских спецслужб по ЧАЭС начались в декабре 1978 года - тогда начальник районного отдела КГБ Клочко составил докладную записку "О нарушениях в строительстве Чернобыльской АЭС".

"На строительстве II блока ЧАЭС имеют место факты нарушений технологических норм ведения строительных и монтажных работ на отдельных участках, которые приводят к авариям и несчастным случаям, а в дальнейшем при эксплуатации реактора могут привести и к чрезвычайным событиям", - писал он в секретном отчете.

Руководители спешили сдать объект в эксплуатацию, из-за чего нарушались технологические нормы строительства.

"Низкое качество строительства, отсутствие надлежащего контроля со стороны Управления строительства может привести в дальнейшем к разрушению объектов строительства, радиоактивного заражения окружающей среды и других чрезвычайных событий", - докладывал начальник Чернобыльского РО УКГБ УССР в Киеве и Киевской области Клочко.

Катастрофа

Взрыв на 4-м энергоблоке атомной станции произошел 26 апреля. Ночью реактор был остановлен для плановых работ и проведения испытаний на турбогенераторе. В 01:23 показатели мощности резко увеличились, после чего последовал взрыв.

Взрывная волна полностью разрушила реактор, в помещениях блока и на крыше начался сильный пожар. Из-за возгорания расплавились остатки активной зоны реактора, где находилось ядерное топливо. Смешавшись с бетоном и песком, они растеклись в подреакторные помещения.

Бригада пожарных из Припяти и служащие военной охранной части прибыли на место спустя несколько минут. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня на другие блоки.

Радиацией было заражено 200 тыс.кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России. Выброс радиоактивных веществ - до 50 млн кюри. Это в 400 раз больше, чем после атомной бомбардировки Хиросимы.

Жертвы

Во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек - оператор циркуляционных насосов Валерий Ходемчук. На следующее утро от травм скончался работник пусконаладочного предприятия Владимир Шашенок.

Прибывшие на место аварии отряды пожарных не имели представления о реальной опасности случившегося, поэтому работали без средств защиты и получили несовместимые с жизнью дозы радиации.





От лучевой болезни в течение трех месяцев скончался 31 человек. За следующие 15 лет последствия радиоактивного воздействия стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. По данным медицинских исследований, после Чернобыльской аварии произошел скачок выявления онкозаболеваний среди населения Европы.

Количество жертв до настоящего времени достоверно неизвестно. В 2005 году ВОЗ опубликовала данные, согласно которым в результате трагедии всего могло погибнуть до 4 тысяч человек.

Эвакуация

Пожар на атомной станции видели многие жители Припяти, однако об аварии людям сообщили только через сутки. В выходной день, 26 апреля они гуляли по городу, не подозревая, что дышат загрязненным воздухом. Эвакуацию объявили 27 апреля, при этом с собой запрещали брать домашних животных, игрушки. Людям говорили, что они смогут вернутся домой через 3 суток, чтобы избежать паники. За три дня вывезли население Припяти и поселков из 10 километровой зоны, а позднее эвакуировали жителей с 30 километров от места аварии.

По телевидению и радио 28 апреля появилось только краткое сообщение о том, что на ЧАЭС произошел несчастный случай. В Киеве, на который двигалось радиоактивное облако, 1 мая состоялась массовая демонстрация.

Подробно о случившемся в своем обращении рассказал Михаил Горбачев только 14 мая 1986 года.

Ликвидация

В первые дни после катастрофы спасатели тушили очаги возгорания. С вертолетов на разрушенный реактор сбрасывали специальную смесь, чтобы предотвратить его дальнейший нагрев и уменьшить радиоактивные выбросы в воздух.

Работы по ликвидации в Чернобыльской зоне продолжались до 1987 года.





В 1986 году над зданием 4-го блока ЧАЭС был возведен защитный "саркофаг", а в 2015 году энергоблок накрыт новой защитной аркой "Укрытие-2" высотой 110 метров. Согласно Госпрограмме по снятию с эксплуатации атомной станции, к 2065 году она станет экологически безопасным объектом.

Засекречивание информации

8 июля 1986 года пятый отдел Шестого управления (отвечало за экономическую контрразведку и промышленную безопасность) КГБ СССР издал секретный документ под названием "Перечень сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, связанным с аварией на блоке № 4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)".

Первым же пунктом принималось засекретить "сведения, раскрывающие истинные причины аварии на блоке № 4 ЧАЭС".





Кроме этого, от людей скрыли: сводные сведения о радиационной обстановке, в частности в зоне отчуждения (тогда называлась 30-километровой зоной) полные сведения о характере разрушений и объемах повреждений оборудования и систем энергоблока АЭС; сведения о смеси, выброшенной во время аварии; информацию о масштабах ликвидации последствий аварии; сведения о новых эффективных средствах и методах дезактивации.

Также засекретили сведения о заболеваемости людей лучевой болезнью; о радиоактивном загрязнении природных сред, пищевых продуктов и кормов; о массовых отравлениях и эпидемических заболеваниях, связанных с катастрофой, и другую информацию.

Последствия

По разным данным, от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий на ЧАЭС. Около 4 тысяч человек погибли от последствий взрыва. Более 70 тысяч из ликвидаторов стали инвалидами.

Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали 1,9 млн человек в Украине. В общем – 8,4 млн человек в Беларуси, России, Украине и других странах, в частности, Европы.

Радиация не распространяется равномерно вокруг ЧАЭС. Некоторые участки в 10-километровой зоне в десятки раз опаснее, чем территория, прилегающая к АЭС.





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В частности, одной из таких зон является стела "ЧАЭС им. В.И.Ленина" – здесь радиационный фон может достигать аж 1 200 микрорентген/ч, когда возле самой станции фон не превышает 300 мкР/час. Для сравнения, радиационный фон Киева по состоянию на сейчас составляет около 11 мкР/час.