Ермак пояснил, что сейчас обсуждают в нормандском формате

Советники лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) пытаются согласовать так называемые кластеры – "логически расставленные шаги" минских соглашений. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В связи со сложностью переговоров, Франция и Германия предложили обсудить кластеры. "Это логически расставленные шаги, которые начинаются от первоначальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отведением тяжелого вооружения, и вплоть до проведения местных выборов", – объяснил Ермак.

По его словам, кластеры сделаны в "логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях". Если кластеры будут согласованы сторонами, то "с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту".

Какие кластеры предлагает Украина, Ермак не сказал. При этом он прокомментировал опубликованные в российских СМИ якобы франко-германский и украинский варианты кластеров.

"Мы предполагаем, что это было сделано намеренно российской стороной… Украинская, немецкая и французские стороны никогда бы себе не позволили нарушить договоренности и опубликовать сырые документы. В таких документах огромное количество проектов, они меняются и дополняются", – заявил глава ОП.





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