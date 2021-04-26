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Украина
26 апреля 21, 10:17
Ермак пояснил, что сейчас обсуждают в нормандском формате
Ермак
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По словам Ермака, кластеры сделаны в логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях

Советники лидеров стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) пытаются согласовать так называемые кластеры – "логически расставленные шаги" минских соглашений. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В связи со сложностью переговоров, Франция и Германия предложили обсудить кластеры. "Это логически расставленные шаги, которые начинаются от первоначальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отведением тяжелого вооружения, и вплоть до проведения местных выборов", – объяснил Ермак.

По его словам, кластеры сделаны в "логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях".  Если кластеры будут согласованы сторонами, то "с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту".

Какие кластеры предлагает Украина, Ермак не сказал. При этом он прокомментировал опубликованные в российских СМИ якобы франко-германский и украинский варианты кластеров.

"Мы предполагаем, что это было сделано намеренно российской стороной… Украинская, немецкая и французские стороны никогда бы себе не позволили нарушить договоренности и опубликовать сырые документы. В таких документах огромное количество проектов, они меняются и дополняются", – заявил глава ОП.

19 апреля состоялась видеоконференция советников лидеров нормандской четверки, где Украину представляет Ермак. Кластеры обсуждаются советниками с ноября 2020 года.

Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате до 27 апреля и пригласить на нее подконтрольных Кремлю боевиков, которых РФ называет "представителями ОРДЛО".
liga.net
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