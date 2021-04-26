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Украина
26 апреля 21, 13:15
Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, потерь нет
ООС
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Сепаратисты активно применяют запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки осуществили 12 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 26 апреля.

Так, вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку Песков сепаратисты обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Луганское был осуществлен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также из минометов 120-го калибра велся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

Представителей ОБСЕ уведомили о действиях сепаратистов через украинскую сторону СЦКК.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее в штабе ООС заявили, что сепаратисты планируют провокации против Украины на Пасху. При этом будет использоваться вооружение и военная техника с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями ВСУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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