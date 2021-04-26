Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки осуществили 12 обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 26 апреля.





Так, вблизи населенных пунктов Широкино, Южное, Екатериновка, Троицкое, Новозвановка и Новгородское враг вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.





Неподалеку Песков сепаратисты обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





В пригороде населенного пункта Луганское был осуществлен обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.





Также из минометов 120-го калибра велся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.





Представителей ОБСЕ уведомили о действиях сепаратистов через украинскую сторону СЦКК.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Ранее в штабе ООС заявили, что сепаратисты планируют провокации против Украины на Пасху. При этом будет использоваться вооружение и военная техника с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями ВСУ.



